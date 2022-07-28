У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги: подробиці [ Редагувати ]
Фото: вибух
У Кропивницькому сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Ракетний удар по Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації", - написав він у соцмережі.
Глава Кіровоградської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях.
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