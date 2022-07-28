У Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі [ Редагувати ]
У Коблево двоє людей підірвалися на міні в морі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете.
Нагадаємо, що 22 липня на Київщині трактор підірвався на протитанковій міні. Наступного дня аналогічний інцидент стався під Харковом.
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