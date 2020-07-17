В Коблево жестоко убили охранника базы отдыха [ Редактировать ]
На базе отдыха у Черного моря в Коблево неизвестные жестоко расправились с охранником базы отдыха, избив мужчину до смерти.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, потерпевший ввязался в драку и получил телесные повреждения, после которых на следующий день погиб.
Со слов заявительницы ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с телесными повреждениями в виде кровоподтеков на лице и сообщил, что у него возникла драка с неизвестными лицами. Через некоторое время потерпевшему стало плохо и жена вызвала медицинскую помощь, однако, мужчина отказался от госпитализации, а утром следующего дня потерпевший скончался.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по признакам статьи об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
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