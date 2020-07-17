На базе отдыха у Черного моря в Коблево неизвестные жестоко расправились с охранником базы отдыха, избив мужчину до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, потерпевший ввязался в драку и получил телесные повреждения, после которых на следующий день погиб.

Со слов заявительницы ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с телесными повреждениями в виде кровоподтеков на лице и сообщил, что у него возникла драка с неизвестными лицами. Через некоторое время потерпевшему стало плохо и жена вызвала медицинскую помощь, однако, мужчина отказался от госпитализации, а утром следующего дня потерпевший скончался.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по признакам статьи об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

Читайте также, в Киеве сын зверски расправился с отцом. 56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из столичных больниц.