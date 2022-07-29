ЗСУ двома ударами зірвали спробу наступу росіян на Херсонщині [ Редагувати ]
Українські військові завдали два удари по скупченню ворога в районі Брускинського Херсонської області, що дозволило зупинити спробу контратаки на Білогірку силами ротної тактичної групи окупантів.
Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Також 28 липня авіація ЗСУ завдала сім ударів по військах росії, з них по опорних пунктах – чотири, ще три – по зосередженню ворожої сили і техніки.
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