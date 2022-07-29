Українські військові завдали два удари по скупченню ворога в районі Брускинського Херсонської області, що дозволило зупинити спробу контратаки на Білогірку силами ротної тактичної групи окупантів.

Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

Також 28 липня авіація ЗСУ завдала сім ударів по військах росії, з них по опорних пунктах – чотири, ще три – по зосередженню ворожої сили і техніки.