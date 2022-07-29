Російського співака Філіпа Кіркорова не пустили до Молдови, йому оформили заборону на в'їзд до країни.

У Молдові Філіп Кіркоров мав свідчити на захист віцеголови опозиційної партії "Шор" Марини Таубер.

Марину Таубер заарештували 23 липня. Вона фігурантка двох кримінальних справ про незаконне фінансування партії та фальсифікацію фінансового звіту партії за перше півріччя 2022 року.

Антикорупційна прокуратура Молдови вважає, що партія "Шор" не вказала у звіті про витрати на організацію масових заходів у Кишиневі 19 липня, у тому числі гонорари російським артистам Філіппу Кіркорову та Алішеру Моргенштерну (відмовився від виступу).

Нагадаємо, що Естонія на п'ять років заборонила в'їзд гурту "Руки вверх!".