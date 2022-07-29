Кіркорову заборонили в'їзд до Молдови [ Редагувати ]
Російського співака Філіпа Кіркорова не пустили до Молдови, йому оформили заборону на в'їзд до країни.
У Молдові Філіп Кіркоров мав свідчити на захист віцеголови опозиційної партії "Шор" Марини Таубер.
Марину Таубер заарештували 23 липня. Вона фігурантка двох кримінальних справ про незаконне фінансування партії та фальсифікацію фінансового звіту партії за перше півріччя 2022 року.
Антикорупційна прокуратура Молдови вважає, що партія "Шор" не вказала у звіті про витрати на організацію масових заходів у Кишиневі 19 липня, у тому числі гонорари російським артистам Філіппу Кіркорову та Алішеру Моргенштерну (відмовився від виступу).
Нагадаємо, що Естонія на п'ять років заборонила в'їзд гурту "Руки вверх!".
по темі
Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо з боку Росії надходитиме військова загроза. Про це заявила президент країни Майя Санду на пресконференції під час візиту до Румунії
Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в'їзду до країни російської поп-групи "Руки вверх!". Про це йдеться у коментарі міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу
Секретар РНБО нагадав, що президент Володимир Зеленський давав завдання перевірити Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину на готовність дати відсіч білоруським військам у разі вторгнення
Оргкомітет українського етапу конкурсу "Міс Всесвіт" ("Міс Україна Всесвіт") і Анна Неплях, яка в ньому перемогла у 2021 році, звернулися до організаторів міжнародного конкурсу з проханням усунути від участі в ньому російську модель Ганну Ліннікову, яка перемогла в "Міс Росія"
Естонія припинить видачу громадянам Росії тимчасової посвідки на проживання та віз для навчання. Відповідне рішення уряд Естонії ухвалив на засіданні 28 липня. Коли почнуть діяти нові правила, у повідомленні уряду не вказано