Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze відновив закупівлю газу з росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть не рублями, а євро.

Паливо купують не безпосередньо в "Газпрому", а через посередника.

"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "Газпрому", тому що не можемо розрахуватися з ним. У нас є інший постачальник", - сказав голова компанії Айгарс Калвітіс.

Назвати постачальника він відмовився, посилаючись на комерційну таємницю.

Видання зазначає, що після початку війни в Україні постачання російського газу до Латвії кілька разів переривалося і припинялося, але з середини червня воно почало збільшуватися.