Україна отримає додатково понад 350 млн доларів [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України схвалив залучення понад 350 млн доларів пільгового кредиту від Канади.
Про це повідомляє урядовий портал.
Повідомляється, що сума пільгового кредиту буде збільшена на 351 млрд доларів - до 1,131 млрд.кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних витрат, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.
Зазначимо, 17 червня від Канади надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалентно 0,773 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах. Термін погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.
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