росія обстріляла ракетами Харків: почалася пожежа в будівлі навчального закладу [ Редагувати ]
російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.
Про це повідомляє в Telegram мера міста Ігор Терехов.
За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.
"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих інформації немає.
"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов
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