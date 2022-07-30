російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.

Про це повідомляє в Telegram мера міста Ігор Терехов.

За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов