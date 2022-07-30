Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України [ Редагувати ]
Військові навчання в Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня. Загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.
Про це повідомляє "Білоруський Гаюн"
Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.
Це "чергове" продовження навчань на тиждень триває в Білорусі з 29 квітня. В цілому Білорусь продовжує їх вже 14 тижнів.
Зазначається, що "білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій", але вона як і раніше не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.
Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями і пересуваннями ЗС рф і ЗС РБ на території Білорусі.
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