Військові навчання в Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня. Загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Про це повідомляє "Білоруський Гаюн"

Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

Це "чергове" продовження навчань на тиждень триває в Білорусі з 29 квітня. В цілому Білорусь продовжує їх вже 14 тижнів.

Зазначається, що "білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій", але вона як і раніше не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями і пересуваннями ЗС рф і ЗС РБ на території Білорусі.