Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 670 своїх військових убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 30 липня орієнтовно склали: