Терористичні дії в Оленівці: перевірити на достовірність списки загиблих від окупантів неможливо [ Редагувати ]
Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області. Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити на правдивість ці списки неможливо.
Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба Азову - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність.
Наголошується, що імена поранених і загиблих Патронатна служба "Азову" повідомить родинам в індивідуальному порядку.
Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ.
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