Україна вимагає провести міжнародне розслідування теракту проти українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки на Донеччині. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту. Всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання. Наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення.

Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних.

Також українська сторона наголошує на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених.

Тим часом Міноборони РФ опублікувало поіменні списки українських військовополонених, які загинули та поранені внаслідок ракетного удару по Оленівці.

У списку загиблих - 50 українських захисників, у списку поранених - 73. У відомстві уточнили, що безпосередньо в результаті вибуху загинули 48 людей (їх тіла дістали з-під завалів), ще двоє померли дорогою до лікарні.

Патронатна служба Азову "Янголи Азову" наголошує, що перевірити ці списки на достовірність неможливо.

Нагадаємо, що вибух у Оленівці стався у ніч проти 29 липня. У колонії утримувалися українські воїни, у тому числі бійці "Азовсталі", які потрапили до російського полону.