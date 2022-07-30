Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.

Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного хреста, до Моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим щоб як уповноваженому Верховної ради з прав людини мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину.

Він нагадав, що міжнародні інституції, у першу чергу ООН і МКЧХ, були гарантами безпеки, коли бійці виходили з "Азовсталі".