Російський теракт в Оленівці: Україна розпочала процедуру повернення тіл [ Редагувати ]
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.
Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного хреста, до Моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим щоб як уповноваженому Верховної ради з прав людини мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину.
Він нагадав, що міжнародні інституції, у першу чергу ООН і МКЧХ, були гарантами безпеки, коли бійці виходили з "Азовсталі".
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