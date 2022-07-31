На кордоні з Польщею відновлять пропуск легковиків через популярний пункт пропуску [ Редагувати ]
Українські прикордонники відновлять пропуск легкових автомобілів через контрольний пункт пропуску "Краковець". Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Завершується облаштування павільйону для пасажирських автобусів.
З 1 серпня, з 08:00, КПП почне пропускати легкові автомобілі.
Зараз завершуються роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково.
Зазначимо, що час від часу Україна обмежує проїзд для того чи іншого вила транспорту через окремі КПП або ж повністю їх перекривають з технічних причин, але, як правило, це займає короткий проміжок часу.
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