Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про кожного зрадника та коригувальника. Відповідне оголошення він зробив у Telegram-каналі.

R сожалению, есть некоторые, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели.

У своєму зверненні до жителів мер Кривого Рогу пообіцяв заплатити 50 тис. грн кожному, хто надасть інформацію про зрадника з аудіо чи відео-підтвердженнями. А за агітаторів "русского мира" - 10 тис. грн.

Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю - нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) - 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния.

Інформацію про таких людей можна повідомити за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів - Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 за інформацію, яка допоможе затримати коригувальників ворожого вогню на Миколаївщині.