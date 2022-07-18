Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 за інформацію, яка допоможе затримати коригувальників ворожого вогню на Миколаївщині. Відповідну об'яву він зробив у своєму Telegram.

Очільника Миколаївщини повідомив, що окупанти через свої Telegram-канали підкуповують українців, щоб ті коригували ворожий вогонь. Платять за це "якісь копійки" - 1-1,5 тис. грн.

Хоча вербувальники обіцяють зрадникам повну анонімність, їх "потихеньку ловлять" українські захисники.

Щоб пришвидшити процес вилову диверсантів, Кім пропонує підключитися до полювання на зрадників мешканцям області.

Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника... Шукайте, хлопці!

Голова Миколаївської ОДА пообіцяв пізніше опублікувати інструкцію для людей.

Нагадаємо, що Росія збільшила обстріли по Миколаєву: у ЗСУ назвали причину.