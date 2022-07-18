Віталій Кім оголосив винагороду за ворожих коригувальників [ Редагувати ]
Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду в $100 за інформацію, яка допоможе затримати коригувальників ворожого вогню на Миколаївщині. Відповідну об'яву він зробив у своєму Telegram.
Очільника Миколаївщини повідомив, що окупанти через свої Telegram-канали підкуповують українців, щоб ті коригували ворожий вогонь. Платять за це "якісь копійки" - 1-1,5 тис. грн.
Хоча вербувальники обіцяють зрадникам повну анонімність, їх "потихеньку ловлять" українські захисники.
Щоб пришвидшити процес вилову диверсантів, Кім пропонує підключитися до полювання на зрадників мешканцям області.
Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника... Шукайте, хлопці!
Голова Миколаївської ОДА пообіцяв пізніше опублікувати інструкцію для людей.
Нагадаємо, що Росія збільшила обстріли по Миколаєву: у ЗСУ назвали причину.
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