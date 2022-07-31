За крок до нової війни. Китай погрожує вдарити по Тайваню, а відповідь готують Сполучені Штати. До острова вирушила спікер Палати представників Ненсі Пелосі - попри заявлений раніше протест Пекіна.

Той вважає Тайвань невід'ємною своєю частиною. А будь-які спроби допомогти республіці - замахом на власний суверенітет. Напередодні візиту американського політика з Китаю відкрили вогонь по острову. А нині - стягують туди військову техніку.

Чи наважиться Пекін на повномасштабну війну? Та як на це дивляться у США? Далі у нашому сюжеті.

Такі звуки лунають нині поблизу Тайванської протоки. Артилерією острів накрили з материкового Китаю. Провінція Фуцзянь, звідки вели вогонь, усього за 180 кілометрів від Тайваню. Пекін переконує - це військові навчання. Та журналісти, що виклали в мережу відео, переконують - ідеться про запуск бойових снарядів.

Тайвань уже підняв у небо власні винищувачі. У ці ж хвилини спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії. За цим рейсом онлайн стежили одночасно 60 тисяч користувачів. Адже саме її можливий візит до Тайваню викликав гостру реакцію Пекіна. Той навіть почав погрожувати.

Чжао Ліцзянь, речник МЗС Китаю:

Якщо США наполягатимуть на своєму власному курсі, китайські військові не сидітимуть склавши руки. І вживатимуть рішучих заходів, щоб не допустити ані відокремлення Тайваню, ані втручання у внутрішні справи Китаю.

Два дні тому про це, ймовірно, говорили Джо Байден і Сі Цзіньпін. Мовляв, таким чином Китай попередив США не перетинати червону лінію. Та радив скасувати візит Пелосі на острів. До слова, раніше так само вчинив і Вашингтон - застерігши Пекін від матеріальної допомоги росії у війні з Україною. Та в Білому домі відкритої війни не бояться.

З об'єктивних причин ви не хотіли втручатися у війну в Україні. Чи готові США втрутитись тепер, щоб захистити Тайвань, якщо знадобиться? - Так.

Чи таки відвідає Пелосі Тайвань, поки що незрозуміло. Її літак спершу сів на Гаваях. Далі можливість стежити за переміщенням борту відключили. В офіційній програмі візиту вказано лише Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур. тим часом Китайський бойовий флот стежить за ударною групою на чолі з американським авіаносцем "Рональд Рейган". А до провінції, звідки стріляв по Тайванській протоці, продовжує перекидати військову техніку. Китайська республіка Тайвань претендує на незалежність від материкового Китаю. Натомість Пекін вважає її однією зі своїх невіддільних провінцій.