Екс-заступник Дніпропетровської ОДА продавав гумдопомогу і бронежилети [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА за продаж гуманітарної допомоги, у тому числі бронежилетів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Після початку російського вторгнення ексчиновник записався в територіальну оборону. Перебуваючи далеко від лінії фронту, він займався збутом гуманітарної допомоги.
Зокрема продавав бронежилети й інші засоби індивідуального захисту, які безплатно надходили від європейських партнерів і призначалися для потреб ЗСУ. Крадія затримали безпосередньо під час збуту гумдопомоги, призначеної для українських захисників.
Ексчиновнику повідомили про підозру щодо продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Нагадаємо, що наприкінці червня СБУ затримала керівника благодійного фонду на Житомирщині, який продав "гуманітарку" на 500 тис. грн.
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