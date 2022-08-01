Окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За його словами, за роки окупації росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.

"Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - зазначив Зеленський.