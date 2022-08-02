За минулу добу, 1 серпня, Збройні сили України ліквідували ще 140 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41170 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 2 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин - 4014 (+4) од,

артилерійських систем - 936 (+4) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

вертольотів - 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі/катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,

спеціальна техніка - 82 (+0).

Згідно з даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.