Президент США Джо Байден заявив, що в результаті контртерористичної операції збройних сил США в Афганістані був ліквідований Айман аз-Завахірі - ватажок "Аль-Каїди". Він очолив її після Осами бен Ладена.

На брифінгу в Білому домі Байден повідомив, що аз-Завахірі був убитий ударом двох ракет Hellfire на балконі конспіративної квартири в Кабулі. За його словами, при ліквідації ватажка Аль-Каїди обійшлося без жертв серед місцевих жителів. Рідні Аймана аз-Завахірі не постраждали.

Айман аз-Завахірі, єгиптянин за походженням, був правою рукою Осами бен Ладена. Після його загибелі у травні 2011 року в Пакистані Айман аз-Завахірі став лідером Аль-Каїди. Тоді влада США призначила нагороду в $25 млн за будь-яку інформацію про нового ватажка терористичного угруповання.

Раніше Айман аз-Завахірі висловлював підтримку лідеру руху "Талібан", який 2021 року прийшов до влади в Афганістані. Представник адміністрації США на брифінгу зазначила, що таліби знали про перебування ватажка Аль-Каїди в Кабулі.

Байден заявив, що США не дозволять, аби Афганістан знову перетворився на притулок для терористів. Раніше голова Комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі говорив, що США завдадуть ударів по Афганістану в разі загрози національній безпеці.