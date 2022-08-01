Байден заявив про готовність до переговорів з Росією [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готова обговорювати з Росією нову систему контролю над озброєннями, яка замінить договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), термін якого спливає в 2026 році. Про це йдеться в заяві сайті Білого дому.
Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю за озброєннями на заміну СНО-3, який спливає у 2026 році...
Росія має продемонструвати, що готова відновити роботу зі США щодо контролю за ядерними озброєннями.
Глава Білого дому також зазначив, що в обговоренні нової системи контролю за озброєннями "як держава, яка володіє ядерною зброєю", має брати участь Китай.
2 червня помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями, перевірки та дотримання угод у цій сфері Меллорі Стюарт заявила, що США хочуть продовжити договір СНО-3 після 2026 року. 11 червня посол Росії в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону розпочати переговори щодо розробки угоди, яка змінить СНО-3.
Договір СНО був підписаний у Празі 8 квітня 2010 року терміном на 10 років з можливістю пролонгації за рішенням сторін терміном не більше 5 років. Документ відбиває наміри сторін скоротити стратегічні наступальні озброєння:
- за розгорнутими міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР);
- балістичними ракетами підводних човнів (БРПЧ) і розгорнутими важкими бомбардувальниками (ВБ) - 700 одиниць;
- за розгорнутими та нерозгорнутими пусковими установками МБР, БРПЧ і ВБ - 800 одиниць;
- з боєзарядів на розгорнутих МБР, БРПЧ і ВБ - 1550 одиниць.
Як повідомляли "Подробиці", станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.
Країна-агресор росія має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. Третє місце у Китаю - 350 боєголовок.
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