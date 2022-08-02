"Укрпошта" припинила доставку пенсій на окуповані території [ Редагувати ]
З серпня "Укрпошта" перестала працювати на окупованих територіях. Через це частина українців не зможе отримати пенсії, отримати листи та посилки. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти. Але робити це далі більше немає можливості.
Смілянський написав, що працівники "Укрпошти", які працюють на окупованих територіях, щодня ризикують життям і можуть бути пограбовані з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих лнр/днр.
Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють.
Мер окупованого Енегродара Дмитро Орлов пояснив, що "Укрпошта" припиняє доставку та виплату пенсій на тимчасово окуповані території, зокрема і Запорізької області.
Нагадаємо, що "Укрпошта" з 1 липня підвищила вартість доставки посилок.
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