Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку [ Редагувати ]
Застосунок "Повітряна тривога" тепер попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Завдяки йому користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Наразі застосунок завантажили 11 мільйонів разів.
Нагадаємо, що екскомандувач силами НАТО вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти українців, однак може вдарити хімічною.
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