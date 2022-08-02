ЗСУ показали відео, як Phoenix Ghost б'є окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У мережі оприлюднили відео, як українські військовослужбовці нищать російських окупантів за допомогою дрона-камікадзе Phoenix Ghost.
Кадри опублікував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
Зазначається, що бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу спільно із силами спеціального призначення направили безпілотник на позицію ворога.
Як підсумок - ліквідовано двоє російських військових, троє поранено. По тих, хто вижив, Збройні сили відкрили вогонь із 82-мм міномета.
Phoenix Ghost - безпілотний літальний апарат з бойовою частиною, який збирає розвідувальну інформацію, вишукує ціль, підлітає до неї та вибухає.
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