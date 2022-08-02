Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.

Про це повідомляє Reuters.

Пелосі вже вийшла з літака. Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.

LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Напередодні візиту Пелосі офіційні китайські особи виступили з низкою попереджень. Наприклад, прес-секретар МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, пригрозив США "кричущими політичними наслідками".

До цього резонансне питання обговорювалося в розмові президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна. Останній заявив, що проти втручання в справи Тайваню і не допустить тайванського сепаратизму.

Крім того, американські експерти вважають, що Китай взагалі може збити літак Пелосі на підльоті до острова.