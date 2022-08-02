Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.
Про це повідомляє Reuters.
Пелосі вже вийшла з літака. Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.
LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ— Reuters (@Reuters) August 2, 2022
Напередодні візиту Пелосі офіційні китайські особи виступили з низкою попереджень. Наприклад, прес-секретар МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, пригрозив США "кричущими політичними наслідками".
До цього резонансне питання обговорювалося в розмові президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна. Останній заявив, що проти втручання в справи Тайваню і не допустить тайванського сепаратизму.
Крім того, американські експерти вважають, що Китай взагалі може збити літак Пелосі на підльоті до острова.
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Китай вважає Тайвань невід'ємною своєю частиною. А будь-які спроби допомогти республіці - замахом на власний суверенітет.