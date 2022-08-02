Зеленський провів перемовини з главою ОБСЄ: що обговорили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау під час його візиту до Києва. Зокрема, сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський в переговорах з Рау подякував Польщі за ініціативу про підтримку українців, які перебувають на території цієї держави і нагадав про відповідне рішення Верховної Ради.
"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", - наголосив президент.
Також Зеленський в ході переговорів підняв тему військової допомоги для України. Він подякував полякам за надання українським військовим САУ.
Водночас президент України закликав Рау докласти зусиль для звільнення з ворожого полону українців, які входили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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