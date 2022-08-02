Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання рф терористом - Зеленський [ Редагувати ]
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Теракт в Оленівці (Донецької області), в результаті якого загинули понад 50 українських військовополонених, має стати вирішальним аргументом для визнання росії країною-терористом.
Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.
Зокрема, він зазначив, що сьогодні в розмовах з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом та главою ОБСЄ Збігневом Рау піднімав питання українських військовополонених.
"Це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати росію терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не досить жорстокий очевидний теракт, щоб в ключових столицях були прийняті відповідні рішення про визнання росії країною-терористом?",- підкреслив Зеленський.
Він додав, що принципову відповідь на військові злочини окупанти отримають на полі бою.
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