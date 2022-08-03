Пелосі зустрілася з президентом Тайваню: про що говорили [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Американська делегація прибула на Тайвань, щоб підтвердити прихильність підтримці острова. З такою заявою виступила в середу спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі з президентом Тайваню Цай Інвень.
Зараз як ніколи важлива Солідарність Америки з Тайванем, сказала Пелосі, додавши, що рішучість "США зберегти демократію на Тайвані і в решті світу залишається непохитною".
"Ми дякуємо вам за ваше лідерство. Ми хочемо, щоб світ визнав це", - сказала Пелосі.
Вона закликала до розширення міжпарламентського співробітництва.
"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією і автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - заявила Пелосі.
Спікерка також заявила, що нове законодавство США, спрямоване на посилення американської індустрії чіпів для конкуренції з Китаєм, пропонує більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню.
Цай своєю чергою сказала Пелосі, що вона є одним з найвідданіших друзів Тайваню, і подякувала їй за непохитну підтримку на міжнародній арені.
Цай додала, що Тайвань є надійним партнером Сполучених Штатів і буде продовжувати працювати з США над зміцненням співпраці в галузі безпеки, економічного розвитку і ланцюжків постачання.
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