Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю" - МАГАТЕ [ Редагувати ]
На захопленій Росією Запорізькій АЕС порушені всі принципи ядерної безпеки, ситуація щодня стає все більш загрозливою. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Sky News.
На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу.
Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що агентство має "неоднорідний" контакт з персоналом станції. За його словами, ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому в агентстві "не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".
Рафаель Гроссі висловив бажання відвідати ЗАЕС з інспекцією.
Нагадаємо, що Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками з 4 березня. Окупанти захопили і місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Територію ЗАЕС окупанти використовують в якості військової бази, прикериваючись ядерними реакторами, як щитом.
Нагадаємо, що наприкінці липня ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.
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