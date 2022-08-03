На захопленій Росією Запорізькій АЕС порушені всі принципи ядерної безпеки, ситуація щодня стає все більш загрозливою. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Sky News.

На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу.

Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що агентство має "неоднорідний" контакт з персоналом станції. За його словами, ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому в агентстві "не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".

Рафаель Гроссі висловив бажання відвідати ЗАЕС з інспекцією.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками з 4 березня. Окупанти захопили і місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Територію ЗАЕС окупанти використовують в якості військової бази, прикериваючись ядерними реакторами, як щитом.

Нагадаємо, що наприкінці липня ЗСУ знищили російську базу біля Запорізької АЕС.