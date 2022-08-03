В Україні хочуть запровадити новий 10% збір: за що доведеться платити [ Редагувати ]
Уряд України готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Так, підтверджую – уряд уже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Тут слід зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - уточнив він.
Железняк додав, що за розрахунками уряду, цей крок має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.
"Очікується, що КМУ внесе законопроект протягом найближчих тижнів. Подивимося, що з цього вийде", - резюмував нардеп.
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