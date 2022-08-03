У середу, 3 серпня, спільні військові навчання Народно-визвольної армії Китаю продовжилися спільною блокадою, штурмом з моря, наземними й повітряними бойовими тренуваннями з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Про це повідомляє Global Times.

Гіперзвукові ракети DF-17

Китайський ракетний комплекс використовує балістичну ракету із гіперзвуковим планером DF-ZF. Швидкість польоту становить 10 махів (понад 12 тисяч км/год). DF-17 здатний вражати цілі на відстані до 2500 км, зокрема і ядерним боєзарядом.

Додамо, що Китай анонсував застосування лише неядерних бойових сил під час навчань.

Яку ще зброю використовують у навчаннях: