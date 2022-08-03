Навчання біля Тайваню: Китай задіє здатні нести ядерний заряд ракети [ Редагувати ]
У середу, 3 серпня, спільні військові навчання Народно-визвольної армії Китаю продовжилися спільною блокадою, штурмом з моря, наземними й повітряними бойовими тренуваннями з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Про це повідомляє Global Times.
Гіперзвукові ракети DF-17
Китайський ракетний комплекс використовує балістичну ракету із гіперзвуковим планером DF-ZF. Швидкість польоту становить 10 махів (понад 12 тисяч км/год). DF-17 здатний вражати цілі на відстані до 2500 км, зокрема і ядерним боєзарядом.
Додамо, що Китай анонсував застосування лише неядерних бойових сил під час навчань.
Яку ще зброю використовують у навчаннях:
- винищувач-невидимка J-20,
- бомбардувальник H-6K,
- винищувач J-11,
- есмінець типу 052D,
- корвет типу 056A,
- балістична ракета малої дальності DF-11.
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