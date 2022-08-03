ЗСУ знищили два склади боєприпасів і групу росіян у Херсонській області [ Редагувати ]
Фото: facebook.com
У Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів.
Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича.
Загалом, українські захисники зменшили російську армію на:
- 19 військових,
- мобільну станцію супутникового зв’язку,
- протитанковий ракетний комплекс,
- два автомобілі,
- два польові склади.
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