Окупанти вночі обстріляли Харків: влучили в адміністративну будівлю [ Редагувати ]
Під час обстрілів в ніч проти 4 серпня росіяни потрапили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі Харкова.
Про це повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.
Терехов уточнив, що унаслідок цих обстрілів обійшлося без постраждалих і пожеж.
"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянський район міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.
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