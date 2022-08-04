Під час обстрілів в ніч проти 4 серпня росіяни потрапили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє в Telegram мер міста Ігор Терехов.

Терехов уточнив, що унаслідок цих обстрілів обійшлося без постраждалих і пожеж.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянський район міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.