Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника російських ракетних ударів по Миколаївщині. Чоловік передавав дані ворогу через групи в соцмережах та месенджерах.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник писав точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.

Під час обшуку у корегувальника ворожого вогню вилучили засоби зв’язку, що містять докази його діяльності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.