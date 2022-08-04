СБУ затримала коригувальника ракетних ударів рф по Миколаєву (фото) [ Редагувати ]
Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника російських ракетних ударів по Миколаївщині. Чоловік передавав дані ворогу через групи в соцмережах та месенджерах.
Про це повідомили в СБУ.
Зловмисник писав точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.
Під час обшуку у корегувальника ворожого вогню вилучили засоби зв’язку, що містять докази його діяльності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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