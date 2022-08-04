Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Умару Сісоку Ембало - лідером Гвінеї-Бісау, що у Західній Африці. Він запевнив, що Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки у регіоні.
Про це повідомляє глава держави у Twitter.
Телефонна розмова президентів стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами. Зеленський привітав колегу з обранням на посаду голови Економічного співтовариства країн Західної Африки.
"Обговорили підтримку, зокрема, в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - додав Зеленський.
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