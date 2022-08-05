На Харківщині ЗСУ звільнили ще одне село [ Редагувати ]
На Харківщині ЗСУ звільнили від окупантів ще одне село. Про це повідомляє 93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр".
Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.
Нагадаємо, що українські військові впродовж тижня звільнили два села - Мазанівку в Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.
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