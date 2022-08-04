ЗСУ за тиждень звільнили декілька сіл [ Редагувати ]
Українські військові протягом тижня звільнили два села - Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.
Про це свідчить заява заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка.
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