Візит, за яким стежив увесь світ і через який мало не почалася Третя Світова. Ненсі Пелосі поїхала з Тайваню, але її вояж вже третю добу обговорюють експерти в усьому світі. Що хотіла показати "залізна леді" Америки Китаю? І чи не переросте брязкання зброєю Пекіна у відкриту військову конфронтацію з Тайбеєм? Марина Біленька про все докладніше.

Затамувавши подих, майже три мільйони інтернет-користувачів з усіх куточків планети спостерігають за рухом літака Ненсі Пелосі у бік острова Тайвань. Таку кількість відвідувань сервіс, який транслює польоти літаків онлайн - фіксує вперше.

Рекордна кількість людей зібралася зустрічати борт спікерки Палати представників Конгресу США і офлайн.

До аеропорту Тайбея прийшли близько семисот тисяч тайванців. На багатьох - захисні маски і футболки у кольорах українського стягу.

На найвищому хмарочосі острівної столиці транслюють меседжі "Тайвань любить Сполучені Штати" і "Спікер Пелосі, ласкаво просимо".

За останні 25 років вперше американський політик такого рангу приїздить на острів, який Китай вважає своєю провінцією. Пані спікерку зустрів тамтешній очільник МЗС і головний представник США на Тайвані.

Неначе кінозірку Пелосі зустрічали і в готелі, де вона зупинилася. Мету поїздки до Тайваню Пелосі пояснила на своїй сторінці у твіттері.

Ненсі Пелосі - спікерка Палати представників Конгресу США:

Візит делегації нашого Конгресу на Тайвань - це знак того, що Америка непохитно підтримує демократичний Тайвань. Сьогодні, коли світ опинився перед вибором між автократією та демократією, як ніколи важливо продемонструвати солідарність Америки з 23-мільйонним народом Тайваню.

На острові Пелосі перебувала менше доби. За цей час встигла зустрітися з президентом Цай Інвень та китайськими опозиційними активістами.

До того ж, пані спікерку нагородили найвищою нагородою Тайваню - Орденом Благобажаних хмар першого класу. Такої честі за останні 60 років удостоїли лише зо 2 десятки людей.

Цай Інвень - президент Тайваню:

Спікер Пелосі справді є одним із найвідданіших друзів Тайваню. Представники, які присутні тут сьогодні, є важливими лідерами в Палаті представників і протягом тривалого часу докладали активних зусиль для сприяння прогресу у відносинах Тайваню та США в усіх сферах. Ми щиро вдячні вам за цей візит.

Вашингтон не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але три тижні тому США погодили надання острову військової помочі на суму понад сто мільйонів доларів.

Та окрім американської зброї, обладнання і запчастин найбільше Тайбей прагне від Штатів визнання. Визнання того, що Тайвань - це демократична країна з власним урядом, а не китайська провінція, яка відкололася 70 років тому. І хоча офіційно США не визнають незалежність Тайваню - острів все одно орієнтується на Вашингтон, а не Пекін. Саме тому візит Пелосі так багато важив для жителів острова.

Ян Хсін-Руей - житель Тайбея:

Я сподіваюся, що відносини між Тайванем і США трохи покращаться, тому візит Пелосі має відзначитися для нас позитивно.

Поки у Тайвані тривало "свято любові" - так вояж спікерки іменували західні медіа - довкола острова назріла напруга.

Російська пропаганда у цей час активно ширила наративи про невідворотній початок третьої світової війни, спровокованої Вашингтоном через Тайвань. Експертну думку висловили навіть пенсіонерки так званого "загону путіна".

Поехала в Тайвань, для того, чтобы Тайвань поссорить с Китаем. Как не стыдно? Кто тебя просил об этом? Ты видишь, как ты взбудоражила весь мир? Нахалка, чего ты лезла?

Ще до візиту Пелосі Китай попереджав Сполучені Штати про наслідки цих дій. Отож, коли стало зрозуміло, що борт спікерки таки приземлиться - бойові літаки КНР рушили через протоку у бік Тайваню. Потому Пекін оголосив масштабні військові навчання поблизу острова.

Яо Ібін - ведучий Центрального телебачення Китаю:

Східне командування Народно-визвольної армії проведе спільні повітряні та морські навчання в північному, південно-західному та південно-східному морському та повітряному просторі острова, виконуючи бойові дії: стрільба з полігону в Тайванській протоці та організація вогневих випробувань звичайних ракет у водах на схід від острова. Ця дія є серйозним стримуючим фактором проти нещодавньої ескалації негативних кроків Сполучених Штатів у питанні Тайваню.

Китай заявив про 6 зон навчань. Три з них порушують 12-мильний кордон територіальних вод. І це безпрецедентно. Вишкіл офіційно розпочали сьогодні. Користувачі соцмереж публікують зняті на пляжах відео. На них видніються ймовірні запуски ракет.

Китай заявив, що така активність триватиме до неділі. І наказав іноземним кораблям та літакам - триматися подалі. Води довкола Тайваню пронизані судноплавними маршрутами. Тайбей назвав дії Китаю блокадою з порушенням міжнародного права.

Сунь Лі-Фанг - речник Міністерства національної оборони Тайваню:

Нерозсудлива поведінка комуністичного Китаю щодо проведення бойових стрільб у водах і небі поблизу Тайваню - загрожує міжнародним авіаційним маршрутам, кидає виклик міжнародному порядку, шкодить статус-кво в Тайванській протоці та руйнує регіональну безпеку.

У Пекіні заперечують заяви Тайбея і пояснюють причину початку вишколу.

Хуа Чуньїн - офіційний представник МЗС КНР:

Китай чітко і неодноразово пояснював США свою позицію, що Пекін рішуче виступає проти візиту Пелосі на Тайвань. Але очевидно, що США та сепаратистські сили на острові не прислухалися. У цьому випадку, китайські військові можуть вести діалог із США та сепаратистськими силами на Тайвані мовою, яку вони розуміють.

Окрім того - Китай розпочав економічний тиск на Тайвань. Відмовився ввозити звідти деякі категорії харчів, і заборонив туди експорт піску, який так потрібен для будівельної галузі острова. Китайська влада також викликала посла США в Пекіні.

Лі Че Чуан - науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки Тайваню:

Така реакція дозволить США, Тайваню та іншим країнам побачити, що материковий Китай працює не так, як інші вільні та демократичні країни. А його дії матимуть тривалий ефект.

Військово-морський флот Сполучених Штатів уважно стежить за навчаннями біля Тайваню. Поблизу Філіппінського моря чатує бойова група на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".

Утім чекати на відкриту конфронтацію між США та Китаєм не варто, - відзначають зокрема й вітчизняні політичні експерти. За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, важко уявити, що Китай наважиться на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини. Не демонструє підготовку до війни і Вашингтон.

Карін Жан-П'єр - прес-секретар Білого дому:

Немає причин для Пекіна перетворювати цей візит, який збігається з нашою політикою, на якусь кризу або використовувати його як привід для посилення агресивної військової активності в Тайванській протоці або довкола неї.

На Капітолійському пагорбі думки щодо тайванської поїздки Пелосі розділилися. Навіть сам президент несхвально висловився з цього приводу. Адже тепер відносини США та Китаю гарантовано погіршаться.

Пекін неодноразово про це попереджав напередодні візиту спікерки конгресу, який вважає серйозним порушенням свого суверенітету.