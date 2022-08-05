Миколаїв закривають на вихідні: що відбувається [ Редагувати ]
Фото: nikolaev24.com.ua
У п'ятницю, 5 серпня, Миколаїв йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім під час відеозвернення.
Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року.
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