Половина країн G20 не підтримують санкції проти росії - Bloomberg [ Редагувати ]
Половина країн групи G20 не підтримують санкції США і Європи проти росії. Про це повідомляє Bloomberg.
Крім того, ці держави виступають проти ізоляції росії.
G20, на відміну від "Групи семи", не так активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Тільки половина країн з 20 приєдналася до міжнародних санкцій проти росії.
Високопоставлені чиновники із західних країн напередодні вирушили в турне по Південно-Східній Азії та Африці, щоб створити більшу коаліцію проти росії, але не отримали згоди. Частина держав G20 хоч і не допомагають Москві обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.
Головним опонентом росії виявився Китай. Після початку війни в Україні Пекін в рази збільшив витрати на російські енергоресурси.
Така позиція G20 унеможливлює ініціативу США щодо обмеження світових цін на нафту з росії.
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