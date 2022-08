Вже цього місяця очікується реліз англомовного сингла TikTok співачки ELLI FEEL. Як відгукується про цю пісню сама виконавиця: "Цей трек про те, що все не вічне, моменти неповторні, а пам'ять у телефоні не здатна увібрати в себе всі емоції, які ми відчуваємо, коли любимо".

Всесвітній вихід пісні запланований на п'ятницю 12 серпня. Сама виковиця планувала реліз сингла TikTok у свій день народження, але є тренди та правила шоубізнесу, яких дотримується безліч артистів. Тому команда ELLI FEEL обрали дату в переддень іменин співачки.

Прослухати майбутній хіт зможуть усі охочі на найбільших стримінгових платформах і магазинах, зокрема таких, як Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube, TikTok та інших.

Романтизмом, любов'ю та легкістю сповнена прийдешня пісня. ELLI FEEL розповідає у ньому про кохання – почуття, коли ти віддаєш всього себе людині, стосункам і відчуттям, не вимагаючи нічого натомість. На жаль, часто так буває, що кохання минає, а відпустити його так боляче та нестерпно.

I've shut the chance where my spies are. I'm with you, I'm clocking your eyes.

I took your war on thinking what I said. I was awful, it was my bad.

Не менш символічна і назва пісні – TikTok. ELLI FEEL є затятою користувачкою цієї мережі, де перегляди її відео сягають понад 50 тисяч. Виконавиця ділиться на своїй сторінці відео з життя, відпочинку, роботи над текстом та музикою й сценічним образом, а також презентує свої пісні, які вже зібрали армію прихильників її сонячної, чуттєвої та легкої творчості.

Часом таке миттєве захоплення із рожевими окулярами виявляється оманливим, а стосунки руйнуються як картковий будинок, подібно до вигаданих образів із соцмереж.

Our love is on Tik Tok

Our time is almost up

I’m getting sober, my eyes are not shut

Cut already with this crap

ELLI FEEL роздумує, чи могло все статися по-іншому, чи заслуговують їхні стосунки шансу на порятунок? Але швидкоплинність їхнього життя не повернеш.

Can keep our moments on one page

Where you and me together on stage

I once believed I’m open to change

Just push delete and start from a scratch

Попри труднощі, непорозуміння та біль, які приносять стосунки, ELLI FEEL отримує важливий урок для самої себе:

I am not believing in a comp, I am not longer on it.

До речі, перші професійні сингли ELLI FEEL під назвою Gravity, Sexy та Crimson dress були презентовані у 2021 році. Ними артистка спробувала передати свій настрій, стиль життя та побут, розповісти своїм шанувальникам про своє відчуття світу.

Цікаво, що ELLI FEEL - це оновлене ім’я співачки, яке чіткіше передає її внутрішній світ. Своє нове сценічне ім'я вона описує такими словами: "Мені тривалий час здавалося, що в моєму сценічному імені чогось не вистачає. Тому згодом до імені ELLI я додала FEEL. Це означає "відчувати", що вкрай влучно передає мій стиль життя, мою творчість. Мою музику слухачі мають не просто чути, а відчувати".

Виконавиця продовжує експериментувати зі стилями, музикою, тематикою та мовою виконання у своїй творчості. Цього літа вона дебютувала для своїх співвітчизників з україномовною піснею "Додому". Трек транслює всі переживання, тривоги та виклики, які відчуває ELLI FEEL з початком війни в Україні. Попри те, що співачка вже понад п’ять років мешкає зі своєю родиною у Швейцарії, вона дуже тісно пов’язана зі своєю батьківщиною: саме там вона розпочала свою співочу кар’єру, а ще там мешкають її друзі й колеги, за яких ELLI FEEL вкрай турбується та яким за потреби допомагає.