В Херсонській області просять евакуюватися жителів нещодавно звільненого села [ Редагувати ]
Жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади Херсонської області просять евакуюватися у зв'язку з можливим контрнаступом російських військ. Про це повідомляється у Facebook громади.
Ми не можемо сказати, який буде розвиток подій, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите куди і як часто "прилітає". Тому настійно рекомендуємо хоча б на найближчий тиждень виїхати з території громади.
Якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості, повідомте про це старості або сільському голові.
На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде.
Якщо ви плануєте залишитися вдома, то дотримуйтеся наступних правил:
- намагайтеся не перебувати на відкритих ділянках;
- завжди майте запас води;
- слідкуйте, щоб ваш телефон завжди був заряджений;
- тримайте завжди тривожний чемоданчик на поготові;
- якщо немає власного авто, попередньо домовтеся з кимось, хто зможе вас забрати в разі термінового виїзду.
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