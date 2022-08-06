Тайвань запустив сигнальні ракети [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Тайвань 5 серпня запустив сигнальні ракети у межах свого повітряного простору.
Таким чином він попередив сім БПЛА та нерозпізнані літаки, які пролітали над його віддаленими островами Цзіньмень і Мацу.
У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що війська країни перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.
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