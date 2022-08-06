Фото: росія тримає у Чорному морі чотири носії "Калібрів"

Російські окупанти вивели два надводні та два підводні носії крилатих ракет "Калібр" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що в акваторії залишилося 9 бойових кораблів та катерів, що маневрують поблизу кримського узбережжя. Решта укривається в пунктах базування.

"На бойовому чергуванні 2 надводні та 2 підводні носії крилатих ракет типу "Калібр", а також 1 ВДК", - вказали в ОК "Південь".

Відтак, загроза ракетних ударів і артилерійських обстрілів в зоні досягання ворожого озброєння залишається актуальною, як і мінна небезпека у прибережних водах.

Наші воїни закликали не нехтувати заходами безпеки та чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.