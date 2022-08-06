Росія тримає у Чорному морі чотири носії "Калібрів" [ Редагувати ]
Російські окупанти вивели два надводні та два підводні носії крилатих ракет "Калібр" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Українські військові зазначають, що в акваторії залишилося 9 бойових кораблів та катерів, що маневрують поблизу кримського узбережжя. Решта укривається в пунктах базування.
"На бойовому чергуванні 2 надводні та 2 підводні носії крилатих ракет типу "Калібр", а також 1 ВДК", - вказали в ОК "Південь".
Відтак, загроза ракетних ударів і артилерійських обстрілів в зоні досягання ворожого озброєння залишається актуальною, як і мінна небезпека у прибережних водах.
Наші воїни закликали не нехтувати заходами безпеки та чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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