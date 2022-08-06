Кіану Рівз виконає головну роль у серіалі Скорсезе та Ді Капріо про серійного вбивцю [ Редагувати ]
Канадійський актор Кіану Рівз виконає головну роль в екранізації "Диявола в білому місті" (Devil in the White City). Серед продюсерів шоу - Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо. Про це повідомляє видання Deadline.
Стрімінговий сервіс Hulu адаптує бестселер Еріка Ларсона "Диявол у Білому місті". У ній розповідається про архітектора Даніеля Хадсона Бернема, який прагнув залишити свій слід в історії на Всесвітній виставці 1893 року в Чикаго, і серійного вбивцю Генрі Холмса.
У серіалі буде вісім епізодів. Зйомки стартують не раніше наступного року, а прем'єра відбудеться 2024 року.
Нагадаємо, що Кіану Рівз хоче приєднатися до кіновсесвіту Marvel.
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