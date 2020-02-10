Киану Ривз появился на красной дорожке премии "Оскар" со своей 76-летней мамой Патрисией Тейло. Она выглядят намного моложе своего возраста.

На вручении премии приехали все значимые звезды Голливуда. Также, на дорожке появился Киану Ризв со своей мамой. Поклонники ожидали увидеть актера со своей новой парой - с художницей Александрой Грант.

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Он позировал в черном костюме с камизелькой и бабочкой. Его мама выбрала трендовый штанный костюм белого цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру, и роскошные украшения.

Патрисия Тэйлор – популярный костюмер в Голливуде. 76-летняя женщина отказалась от высоких каблуков, дополнив look элегантными туфлями с камнями.

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