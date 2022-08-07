Що робити при радіаційній аварії: інструкція МОЗ [ Редагувати ]
Фото: auc.org.ua
В Міністерстві охорони здоров'я опублікували інструкцію, що робити при радіаційній аварії.
Серед рекомендацій:
- Залишатися в приміщенні або терміново до нього зайти;
- Зняти верхній шар одягу, одягти новий;
- Прийняти душ;
- Не використовувати для пиття та приготування їжі воду з-під крана.
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