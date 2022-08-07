Прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас заявила про те, що безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що на території Європи знову почалася руйнівна та геноцидна війна. У росії гадають, що не відповість за свої злочини. Про це передає ERR.

З такою заявою вона виступила напередодні у Швейцарії на церемонії здобуття престижної Європейської премії політичної культури, яку було вручено Каллас за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

У промові прем'єр нагадала, що Естонія скористалася невеликим вікном можливостей після звільнення від радянської окупації, щоб повернути собі місце в демократичному світі.

Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними.

Вона зазначила, що крім розслідування військових злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення кремля до відповідальності за злочин агресії.

путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані.

Прем'єр Естонії підкреслила, на європейців також чекають важкі часи, але це не порівняти з ціною, яку заплатили українці своїми життями та зруйнованими містами через агресію рф.