У Молдові остерігаються безпрецедентних наслідків обстрілу ЗАЕС [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті МЗС Молдови.
Молдовські чиновники, виразили свою стурбованість обстрілами атаками на Запорізьку атомну електростанцію. Там закликали до забезпечення доступу експертів з МАГАТЕ на станцію.
Також у МЗС підкреслили, що можливі пошкодження на станції "можуть дістати кожного в регіоні, з безпрецедентними наслідками в усьому світі".
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